Германия не стала обсуждать участие своих вооруженных сил в ударах по Сирии

Правительство Германии обсуждает с США и другими европейскими странами ситуацию в сирийской провинции Идлиб, однако пока не видит смысла говорить о возможном участии Бундесвера в военных ударах по Сирии.

«Об этой ситуации мы говорим с американскими союзниками и европейскими партнерами, но ситуация, которая сейчас бы позволила принять решение (об ударах), не возникла. Я не буду участвовать в спекуляциях. Правительство в принципе должно принимать решение по любой военной операции Бундесвера в соответствии с законом об участии парламента (при принятии решения)», – заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Со ссылкой на источники министерства обороны «Бильд» сообщил, что глава ведомства Урсула фон дер Ляйен поручила изучить вопрос возможных ударов Германии против Дамаска совместно с США, Великобритании и Франции. Отмечается, что ФРГ не исключает возможность атаки лишь в том случае, если Сирия осуществит химическую атаку против собственных граждан, пишет ТАСС.

Ранее публикацию WSJ о «решении» Асада о применении химического оружия в Идлибе назвали подготовкой к удару США по Сирии.