Публикацию WSJ о «решении» Асада применить химоружие в Идлибе назвали подготовкой к удару США

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10 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 15:45  |  vz.ru
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Газпром теряет позиции из-за своего масштаба

Чтобы нравиться рынку, не обязательно быть самым большим и сильнымФото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
Едва ли не самая знаковая для России компания – Газпром – впервые уступила первое место по рыночной капитализации своему российскому конкуренту. Монополиста обошла частная компания «Новатэк», масштаб которой куда скромней. Почему же государственный гигант проиграл эту битву – и сможет ли он вернуть свои позиции? Подробности...
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Обмануть советских русских оказалось слишком просто

Впоследствии деятели НФЛ проговорились: речь изначально шла о циничном обмане русских Фото: Ян Тихонов/РИА Новости
Ровно 30 лет назад был основан Народный фронт Латвии – организация, усилиями которой Рига вышла из состава СССР. Это стало возможно благодаря лояльному отношению к НФЛ местных русских, впоследствии лишенных родного языка, гражданства и Родины. Но почему русские оказались столь наивны и уязвимы перед циничной ложью латышей? Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Через 10 лет после мирового кризиса экономикой рулят все те же шарлатаны

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Они приписывают себе заслуги в «ликвидации последствий» Великой рецессии, умалчивая о том, что эта ликвидация привела к беспрецедентному сокращению среднего класса и росту имущественного неравенства. Подробности...
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Русская культура придавлена каблуком модной туфли

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Бутерброды на книжных полках – это как модные режиссеры в театрах. Как и их спектакли, которые опять же выдаются за новое веяние в культуре. Кстати, РГБ тоже финансируется государством. Но когда это волновало культурную тусовочку? Подробности...
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Православный мир стоит на грани раскола

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если Папа Римский возводит свои полномочия к апостолу Петру, то патриарх Варфоломей обращается к славе православной империи, которой уже давно нет, и если нам искать ее аналоги в современном мире, то это во всяком случае не Турция. Подробности...
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

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        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

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        • Другое (предложите вариант в комментариях)

        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
        • Нет, Гамова права

        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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          Публикацию WSJ о «решении» Асада применить химоружие в Идлибе назвали подготовкой к удару США

             10 сентября 2018, 14:52
          Фото: U.S. Navy/Global Look Press
          Текст: Никита Коваленко

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          «Я не думаю, что в Пентагоне настолько безрассудные и авантюристические люди, которые могут позволить себе планировать удар по российским военным объектам», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя сообщения прессы США о возможном ударе по российским объектам в Сирии. Он также назвал вбросом информацию о том, что Асад якобы разрешил своим войскам использовать химоружие.

          «Безусловно, это вброс», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко по поводу заявлений американской прессы о том, что Башар Асад якобы разрешил сирийским войскам использовать хлор в Идлибе.

          Это из той же серии, что и вбросы о том, как Садам Хусейн готовил оружие массового поражения, который послужили основанием для США начать агрессию против Ирака, считает Коротченко.

          «Точно такой же информационный повод, абсолютно высосанный из пальца, вброшенный в СМИ. Это является подготовкой к возможному удару США и коалиции по сирийским объектам и правительственным силам», – добавил собеседник.

          Напомним, в понедельник американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на информацию от неназванных официальных лиц США написало, что президент Сирии Башар Асад якобы разрешил сирийским войскам использовать хлор в Идлибе и «из последних разведывательных данных неясно, разрешил ли Асад военным также применять газ зарин».

          WSJ также добавило, что глава американского государства Дональд Трамп «еще не решил, что именно повлечет за собой ответ военными средствами и будут ли США выбирать в качестве целей российские или иранские силы».

          «Удар по российским объектам будет автоматически означать ответный удар по американским носителям высокоточного оружия со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я не думаю, что в Пентагоне настолько безрассудные и авантюристические люди, которые могут позволить себе планировать удар по российским военным объектам. Потому что это может поставить мир на грань третьей мировой войны», – подчеркнул Коротченко.

          Эксперт напомнил о заявлении начальника российского Генштаба Валерия Герасимова, который четко сказал еще несколько месяцев назад, хотя и по другой сирийской ситуации, что атака российских военных объектов приведет к ответному удару по американским носителям, которые будут уничтожены. «Соответственно речь идет о кораблях, подводных лодках и возможных стратегических бомбардировщиках, которые будут атаковать российские военные объекты», – объяснил он, выразив сомнение в том, что американцы захотят пойти на такое.

          «Впрочем, все может быть. Но я думаю, что российский Генштаб, который делал такое предупреждение, за свои слова отвечает, поэтому американцы пусть думают», – резюмировал собеседник.


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