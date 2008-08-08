Публикацию WSJ о «решении» Асада применить химоружие в Идлибе назвали подготовкой к удару США

«Я не думаю, что в Пентагоне настолько безрассудные и авантюристические люди, которые могут позволить себе планировать удар по российским военным объектам», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя сообщения прессы США о возможном ударе по российским объектам в Сирии. Он также назвал вбросом информацию о том, что Асад якобы разрешил своим войскам использовать химоружие.

«Безусловно, это вброс», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко по поводу заявлений американской прессы о том, что Башар Асад якобы разрешил сирийским войскам использовать хлор в Идлибе.

Это из той же серии, что и вбросы о том, как Садам Хусейн готовил оружие массового поражения, который послужили основанием для США начать агрессию против Ирака, считает Коротченко.

«Точно такой же информационный повод, абсолютно высосанный из пальца, вброшенный в СМИ. Это является подготовкой к возможному удару США и коалиции по сирийским объектам и правительственным силам», – добавил собеседник.

Напомним, в понедельник американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на информацию от неназванных официальных лиц США написало, что президент Сирии Башар Асад якобы разрешил сирийским войскам использовать хлор в Идлибе и «из последних разведывательных данных неясно, разрешил ли Асад военным также применять газ зарин».

WSJ также добавило, что глава американского государства Дональд Трамп «еще не решил, что именно повлечет за собой ответ военными средствами и будут ли США выбирать в качестве целей российские или иранские силы».

«Удар по российским объектам будет автоматически означать ответный удар по американским носителям высокоточного оружия со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я не думаю, что в Пентагоне настолько безрассудные и авантюристические люди, которые могут позволить себе планировать удар по российским военным объектам. Потому что это может поставить мир на грань третьей мировой войны», – подчеркнул Коротченко.

Эксперт напомнил о заявлении начальника российского Генштаба Валерия Герасимова, который четко сказал еще несколько месяцев назад, хотя и по другой сирийской ситуации, что атака российских военных объектов приведет к ответному удару по американским носителям, которые будут уничтожены. «Соответственно речь идет о кораблях, подводных лодках и возможных стратегических бомбардировщиках, которые будут атаковать российские военные объекты», – объяснил он, выразив сомнение в том, что американцы захотят пойти на такое.

«Впрочем, все может быть. Но я думаю, что российский Генштаб, который делал такое предупреждение, за свои слова отвечает, поэтому американцы пусть думают», – резюмировал собеседник.