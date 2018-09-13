Разъяснилась ситуация с «разоружением» прилепинского батальона

Офицер так называемого прилепинского батальона прокомментировал слухи о «разоружении» на территории гостиницы «Прага» в Донецке.

О ситуации вокруг батальона рассказал в Telegram журналист Сергей Белоусов со ссылкой на информацию своей коллеги Кристины Мельниковой, которая «созвонилась с «прилепинцами».

По сообщению Мельниковой, офицер, который находится «сейчас в расположении», подтвердил, что на территории базы батальона присутствуют «посторонние вооруженные люди».

«Нас не разоружают, нас прессуют в полк спецназначения, который переходит под управление МВД, а мы хотели попасть под управление Корпуса», – заявил офицер.

Он сообщил, что «командира батальона Сергея Фомченкова («Фомича») и начальника штаба уволокли куда-то, сказали, что к комбригу». По словам офицера, появились слухи о намерении «убрать» Фомченкова.

«Потому что у них свой какой-то есть», – сказал он, добавив, что в батальоне ждут, когда ситуация с Фомченковым прояснится, пока же «непонятно, что за игрища происходят».

Он также сообщил, что во внутреннем дворе «Праги» взорвали гранату – «может, провокация была, может, еще что». В батальоне к этому взрыву отнеслись «спокойно». Батальон «занял оборону и ни одного выстрела сейчас больше нет», сказал офицер.