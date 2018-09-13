Мэй сочла заявления Москвы по делу Скрипалей оскорбительными

Глава британского правительства Тереза Мэй раскритиковала прозвучавшие из России заявления по делу Скрипалей, сообщает Bloomberg.

Мэй заявила, что «Россия отреагировала оскорбительно», передает «Интерфакс».

Британский премьер также обвинила российскую сторону во лжи, сказав, что заявления по делу Скрипалей являются «вызовом здравому смыслу».

Ранее в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недопустимым обвинения, которые в Британии в рамах дела Скрипалей выдвинули в адрес россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. МИД Великобритании назвал интервью подозреваемых Лондоном по делу Скрипалей лживым и искажающим информацию ответом.