Фракция Европарламента выдвинула на премию Сахарова украинского террориста

Фракция Европарламента (ЕП) «Европейская народная партия» (EPP) выдвинула гражданина Украины Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм, на премию имени Сахарова «За свободу мысли».

Фракция назвала Сенцова своим «кандидатом на премию Сахарова в 2018 году», передает ТАСС.

Премия «За свободу мысли» была учреждена Европарламентом в 1988 году и названа в честь советского физика, одного из лидеров правозащитного движения в СССР, лауреата Нобелевской премии мира (1975) Андрея Сахарова (1921-1989).

Напомним, в конце августа экс-президент Польши Лех Валенса предложил присудить украинскому террористу Сенцову Нобелевскую премию мира.