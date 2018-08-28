Валенса выдвинул Сенцова на Нобелевскую премию мира

Экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира 1983 года Лех Валенса предложил присудить эту награду осужденному в России за терроризм украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

Выдвигать новых кандидатов имеют право лауреаты премии. Валенса выступил с заявлением о выдвижении Сенцова на Нобелевскую премию во вторник. По его словам, Сенцов «воплощает в себе все те идеалы», которые руководили им самим. В частности, утверждает Валенса, режиссер «мирно противостоял аннексии его родного Крыма», передает ТАСС.

Сенцов в 2015 году был приговорен к 20 годам колонии строгого режима за создание террористической группы, которая действовала в Крыму и совершила поджог офиса «Русской общины Крыма» и регионального отделения «Единой России».

14 мая он объявил голодовку. На прошлой неделе в УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу рассказали о самочувствии Сенцова, который сам сообщал о своем «предкритичном состоянии».