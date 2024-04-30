29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.9 комментариев
В Харькове прогремели взрывы
На территории подконтрольного киевскому режиму города Харьков во вторник произошли взрывы, сообщила украинская пресса.
Взрывы произошли в чертах города, передает ТАСС со ссылкой на сообщение украинских СМИ.
При этом в Харьковской области объявили воздушную тревогу.
Серия взрывов, по данным местных властей, происходила в Харькове в понедельник.