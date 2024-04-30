Экс-полковник СБУ: Россия уничтожила всю кадровую армию Украины

Экс-полковник СБУ Стариков: Россия уничтожила всю кадровую армию Украины

Tекст: Ольга Иванова

Он подчеркнул: ошибочным мнением является, что «якобы количество личного состава, мобилизация к чему-то приведет», передает РИА «Новости».

По словам Старикова, мобилизация не имеет смысла, так как новых солдат невозможно обучить из-за их нежелания воевать.

Кроме того, офицер обратил внимание на высокий средний возраст новобранцев, многие из которых уже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и не могут пробежать и 50 метров без угрозы инфаркта или инсульта.

Ранее сдавшийся под Работино в Запорожской области украинский военный рассказал, что небольшое количество молодых военнослужащих ВСУ принимает участие в выполнении задач на передовой, остальные боевики старше 50 лет, многие отказываются выполнять приказы.