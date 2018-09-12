Названы страны с самыми высокими показателями по стрессу и физической боли

Исследования показали, в каких странах жители Земли наиболее подвержены отрицательным переживаниям, включающим в себя стресс, гнев, печаль и физическую боль.

Аналитическая компания Gallup опубликовала сравнительные результаты 2017 года и прошедшего десятилетия. Ежегодно рассчитываемый компанией индекс достиг нового максимума в 30 пунктов (индекс отрицательного опыта – шкала оценки, показывающая процент людей, испытывающих отрицательные эмоции – прим. ВЗГЛЯД).

В прошлом худшие показатели были у жителей Ирака, но в 2017 году его обошла Центрально-Африканская республика (ЦАР). В стране, где продолжаются столкновения между вооруженными группировками, десятки тысяч людей превратились в беженцев. Из-за боевых действий исследователи даже не смогли провести опрос во многих регионах страны.

Ирак с показателем в 59 пунктов находится в списке на втором месте, а на третьем – Южный Судан с показателем в 55 пунктов на фоне продолжающейся гражданской войны.

Исследователи отмечают отрицательные тенденции и в других странах тропической Африки: единственной страной региона, где индекс отрицательных переживаний с 2010 года сократился оказался Маврикий. Помимо африканских стран среди двенадцати худших по этому показателю оказались Иран и Палестинская автономия (по 45 пунктов).

В России наряду с такими странами как Тайвань, Киргизия, Казахстан, Эстония, Узбекистан, Азербайджан, Польша, Монголия, Швеция и Новая Зеландия зафиксирован самый низкий индекс негативных эмоций. Авторы отмечают, что это не означает высокий уровень счастья и простого довольства в вышеперечисленных странах.

Социологи опросили людей из 146 стран. У респондентов уточняли, испытывали ли они конкретные негативные эмоции. Оказалось, что все показатели достигли новых максимумов, кроме злобы. 38% опрошенных рассказали, что чувствовали беспокойство, 37% – стресс, а 31% – физическую боль. Грусть испытывали 23%, а гнев – 20%.