Япония и США успешно испытали систему ПРО

Япония успешно провела совместные с США испытания системы противоракетной обороны Aegis.

На учениях запустили цель, которая имитировала баллистическую ракету, сообщает Defence One. С помощью новой ПРО японский корабль смог поразить «ракету». Это был первый успешный тест улучшенной ракеты-перехватчика SM-3.

«Такой успех дает уверенность в том, что Япония сможет нейтрализовать нарастающие угрозы в регионе», – сказал генерал-лейтенант ВВС США Сэм Гривз. Он отметил, что подобные комплексы установлены на семь японских кораблей.

Условную баллистическую ракету запустили с острова Кауаи, расположенного на Гавайях.

В феврале 2018 года система ПРО Aegis провалила испытания. Во время учений была запущена зенитная ракета с наземной установки. Снаряд должен был перехватить цель, выпущенную с самолета, но поставленная задача не была выполнена.