Общественная палата запустила голосование на тему отмены оценок в школе

Министр просвещения Ольга Васильева во время выступления на Всероссийском родительском собрании вынесла на обсуждение общественности вопрос, связанный с отказом от оценок в начальной и основной школе.

«У нас нет оценок в первом классе, и мне кажется, что у малышей не должно быть оценок. У них мотивация должна быть очень сильной, чтобы малыш учился. В первом классе оценки ни к чему хорошему не приведут», – приводит ее слова пресс-служба ОП.

Глава Минпросвещения отметила, что решение о необходимости оценок в школах России должно прорабатываться экспертным сообществом.



В этой связи Комиссией ОП по развитию образования и науки проводится опрос общественного мнения, результаты которого будут обсуждаться с экспертами и педагогическим сообществом на круглом столе в конце сентября.

Проголосовать можно на сайте Общественной палаты.