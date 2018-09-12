Мэй предостерегла британских депутатов от выступления на российском ТВ

Премьер-министр Британии Тереза Мэй на выступлении в палате общин предостерегла депутатов от появления на телеканале RT.

«Я уверена, что у нас у всех есть сомнения в объективности вещания RT, который остается инструментом пропаганды российского государства. Решение о том, появляться ли на RT, люди принимают самостоятельно, но им должно быть ясно, что они рискуют быть использованными российским государством в качестве орудия пропаганды», – сказала Мэй, передает РИА «Новости».

По ее словам, многие члены британского парламента солидарны с такой точкой зрения. «Я бы также сказала, что все это относится и к (иранскому телеканалу) Press TV, чья лицензия на вещание была отозвана Ofcom», – сказала Мэй.

В мае британский медиарегулятор Ofcom начал три новых расследования в отношении Russia Today. До этого Ofcom уже начал семь расследований против телеканала, заподозренного в нарушении объективности в связи с делом об отравлении в Солсбери.