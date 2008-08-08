Предложена площадка для боя Золотова и Навального

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что может предоставить ринг для проведения боя между директором Росгвардии Виктором Золотовым и главой Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Федерации.

«Боксерский ринг – это территория справедливости, место, где в честной схватке всегда побеждает сильнейший. На мой взгляд, именно этот вид единоборств должным образом сможет продемонстрировать сатисфакцию. Не сомневаюсь, что бой будет недолгим. Ведь одно дело – призывать на своём YouTube-канале к массовым беспорядкам, чем систематически занимается руководство ФБК, а совсем другое – отвечать за свои слова по-мужски», – прокомментировал Кремлев вызов, который Золотов бросил Навальному.

Ранее Навальный выпустил новый видеоролик, в котором обличал Росгвардию в закупке продовольствия у одной организации по завышенным ценам. Золотов записал видеообращение к Навальному и вызвал на бой, пообещав превратить блогера за несколько минут в «хорошую, сочную отбивную».