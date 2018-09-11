Медведев сообщил о возможных корректировках пенсионного законодательства в будущем

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что при необходимости в будущем пенсионное законодательство может быть скорректировано.

«Мы должны исходить из реалий и откликаться на те проблемы, которые, вполне вероятно, могут возникать. И не надувать щеки, а принимать решения. Может быть, что-то даже придется скорректировать. К этому нужно быть готовыми», – заявил премьер.

Также он отметил, что государство не должно допустить трудовой дискриминации по возрасту. Для этого планируется усилить контроль за деятельностью работодателей, сообщает РИА «Новости».

«Службы занятости должны уделять людям старшего возраста особое внимание, помогая им найти работу. Нужно создавать дополнительные условия для повышения квалификации и профессиональной переподготовки таких специалистов. Мы должны использовать огромный опыт таких людей, стимулируя развитие института наставничества», – сказал Медведев во время обсуждений предложений «Единой России» ко второму чтению законопроекта по изменению пенсионной системы.

Напомним, что в конце августа президент России Владимир Путин предложил смягчение пенсионных изменений. Теперь женщинам предлагается выходить на пенсию не в 63 года, а в 60 лет.