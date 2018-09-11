Кадыров прокомментировал вызов Золотовым на бой Навального

Глава Чечни Рамзан Кадыров и министр республики на национальной политике Джамбулат Умаров прокомментировали слова директора Росгвардии Виктора Золотова, в которых он вызывает на бой блогера Алексея Навального.

«Что-то мне подсказывает, что этот человек не примет вызова. Как обычно спрячется за своей дешевой славой и будет оправдывать свою трусость, прячась за спины школьников, которых дурачит, и своих спонсоров из-за рубежа. Ведь здесь вопрос не столько в физической подготовке, сколько в благородстве и силе духа», – написал в Telegram Кадыров.

Умаров поддержал главу Чечни. Он сказал, что относит Навального к числе тех мужчин, которые не способны принять честный бой.

«Гнусный политикан, годный лишь на подлую клевету и трусливую истерику, не достоин равного поединка на дуэли. Тем более с таким храбрым воином и человеком чести как Виктор Васильевич Золотов. Это мое твёрдое мнение. Само выступление генерала я расцениваю как хлёсткую пощечину презрения по физиономии распоясавшегося хама белой перчаткой истинного русского офицера», – приводит «Говорит Москва» слова Умарова.

Ранее Навальный выпустил новый видеоролик, в котором обличал Росгвардию в закупке продовольствия у одной организации по завышенным ценам. Золотов записал видеообращение к Навальному и вызвал на бой, пообещав превратить блогера за несколько минут в «хорошую, сочную отбивную».