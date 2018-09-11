Орешкин призвал избавляться от долларов

Сейчас стоит продавать доллары и покупать рубли, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

В среднесрочной перспективе доллар будет стоить 63-64 рубля, сообщил Орешкин в интервью Business FM.

По его словам, валютный прогноз с начала лета не изменился, только динамика на ближайший год – учтена волатильность на глобальном рынке, влияние санкций.

«Это привело к тому, что краткосрочный отток капитала на ближайшие шесть месяцев мы серьезно увеличили, и курс, который этому оттоку капитала соответственен, более слабый. Долгосрочно, за пределами двенадцати месяцев, мы не видим ни одной причины, почему бы эти показатели менять», – сказал он.

Министр отметил, что стабильность курса рубля основывается на бюджетном правиле, которое «обеспечивает устойчивость в сфере государственных финансов», и долгосрочном инфляционном таргетировании с целью в 4%, что «обеспечивает стабильность валюты и ее покупательной способности в долгосрочной перспективе».

По его словам, механизм плавающего валютного курса предполагает отклонения от равновесия, которые связаны «с краткосрочными потоками капитала и настроениями, которые есть на рынке».

«Да», – ответил Орешкин на вопрос о том, надо ли сейчас продать доллар и купить рубль.

Утром во вторник курс доллара расчетами «завтра» опустился на 53 копейки – до 70,03 рубля, курс евро снизился на 48 копеек до 81,35 рубля.