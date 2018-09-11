Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 53 копейки – до 70,03 рубля, курс евро снизился на 48 копеек, составив 81,35 рубля.

Стоимость нефти выросла до 77,77 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».