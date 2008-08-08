«Единая Россия» по итогам выборов будет контролировать все заксобрания и гордумы

Заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия», депутат Госдумы Евгений Ревенко, комментируя полученные «Единой Россией» 60% мандатов в законодательных собраниях регионов, заявил, что партия показала достойный результат и «не уступит лидерство никому».

«На прошедших выборах партия подтвердила свое лидерство и выступила достойно: 60% мандатов в законодательных собраниях регионов, где проходили выборы», – отметил политик.

По его словам, из 16 кампаний по выборам в заксобрания в 13 регионах «Единая Россия» на первом месте, передает ТАСС.

Единороссы также получили более 80% мест в муниципалитетах. «Избиратель четко дал ответ, кого видит на том самом уровне власти, который ближе всего к людям. Таким образом, мы превзошли ожидания различных политологов, которые прогнозировали нам меньшие цифры», – отметил Ревенко.

Политик назвал результаты ЕР «успешным выступлением» «особенно на фоне беспрецедентно трудной избирательной кампании».

«Я бы не советовал никому из наших оппонентов устраивать преждевременные ритуальные пляски. «Единая Россия» не уступит лидерство никому», – заключил Ревенко.

Тем временем секретарь ульяновского регионального отделения политической партии «Единая Россия» Анатолий Бакаев сообщил, что «Единая Россия» планирует создать коалицию с ЛДПР в ульяновском парламенте . Партии удалось получить большинство мест в новом парламенте. По его словам, которые приводят местные СМИ, «Единая Россия» предварительно получает 17 мандатов, КПРФ – 14, ЛДПР – четыре, «Коммунисты России» – один, сообщает Regnum .

«В такой ситуации, чтобы работать продуктивно, необходимо создавать коалицию, и у нас уже начались предварительные консультации и переговоры с ЛДПР», – заявил Бакаев, подчеркнув, что Законодательное собрание, как и ранее, «будет учитывать мнение всех представленных в нем партий, отражающих интересы граждан».

Ранее заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев также расценил как «несомненную победу» продемонстрированные партией «Единая Россия» результаты в единый день голосования, прошедший 9 сентября.

В свою очередь секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, говоря об итогах выборов в Иркутской области, заявил, что партия готова работать со всеми конструктивными политическими силами.

Вместе с тем, политолог Олег Матвейчев высмеял прозвучавшее в понедельник заявление члена президиума КПРФ, секретаря ЦК Сергея Обухова о том, что коммунисты разрушили на минувших выборах монополию «Единой России» и пора говорить о формировании двухпартийной системы в стране.

«Если в руководстве КПРФ сидят фантазеры, далеко такая партия не уедет», – отметил политолог.

Напомним, «Единая Россия» победила по спискам в 13 из 16 избирательных кампаний, а с учетом одномандатников имеет контроль во всех 16 регионах. На выборах в гордумы 10 из 12 городов партия одержала чистую победу, но с учетом списков и одномандатников будет иметь контроль над всеми заксобраниями. Средний процент голосов, набранный «Единой Россией» на выборах в законодательные собрания, – 49,88%, а вместе с одномандатниками – более 60%.