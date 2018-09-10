Политолог: В руководстве КПРФ сидят фантазеры

Если в одном-двух регионах «красные» получили маленькое преимущество над «Единой Россией» в заксобраниях, то ради Бога. Но о какой двухпартийной системе может идти речь? – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя заявление КПРФ о возникновении в России двухпартийной системы.

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев высмеял прозвучавшее в понедельник заявление члена президиума КПРФ, секретаря ЦК Сергея Обухова о том, что коммунисты разрушили на минувших выборах монополию «Единой России» и пора говорить о формировании двухпартийной системы в стране.

«Коммунисты выдают желаемое за действительное, – считает политолог. – Если вспомнить историю 15-летней давности, то в России был «красный пояс». Десятки губернаторов либо принадлежали к коммунистической партии, либо явно сочувствовали ей.

Сейчас только благодаря воле и благожелательному отношению Кремля в Орловской и Иркутской области у коммунистов остались губернаторы. Будет ли еще один губернатор – это вопрос дискуссий».

Разговоры о двухпартийной системе смешны, считает Матвейчев.

«Можно было теоретически говорить об этом, если бы у коммунистов была треть законодательных собраний в регионах и треть, например, губернаторов. То есть, условно говоря, 25-30 заксобраний и столько же губернаторов. Это и то была бы не двухпартийная система, как в Америке, где республиканцы и демократы пятьдесят на пятьдесят контролируют штаты, но хоть что-то похожее. Если в руководстве КПРФ сидят фантазеры, далеко такая партия не уедет», – иронизирует политолог.

Матвейчев напомнил, что «Единая Россия» по выборам в заксобрания получила в среднем по 60 процентов, а если считать вместе с одномандатниками от этой же партии, то больше. «Так что даже близко не идет речь не то что о двухпартийной, но даже о полуторапартийной системе, – кстати, потому что у ЛДПР тоже есть успехи», – заключает политолог.

Напомним, «Единая Россия» в среднем по стране набрала в единый день голосования 9 сентября на выборах всех уровней более 60% голосов, значительно превысив прогнозы экспертов, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Напомню, что многочисленные эксперты прогнозировали нашей партии результат в пределах 30%. Мы эти результаты существенным образом превысили», – приводит его слова ТАСС. В результате средний процент голосов, набранный «Единой Россией» на выборах в заксобрания – 49,88%, а вместе с одномандатниками – более 60.