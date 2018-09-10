Кандидаты от ЕР в среднем набрали на выборах более 60% голосов

«Единая Россия» в среднем по стране набрала в единый день голосования 9 сентября на выборах всех уровней более 60% голосов, значительно превысив прогнозы экспертов, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Единая Россия» в среднем по стране на всех уровнях выборов показала результат в 60,03%. Напомню, что многочисленные эксперты прогнозировали нашей партии результат в пределах 30%. Мы эти результаты существенным образом превысили», – приводит его слова ТАСС.

В результате средний процент голосов, набранный «Единой Россией» на выборах в заксобрания – 49,88%, а вместе с одномандатниками – более 60.

Накануне выборов эксперты предсказывали, что в нынешних условиях для ЕР победа с результатом в 30% будет считаться хорошим результатом, 35% – отличным, а более 40 % – великолепным.

По итогам голосования «Единая Россия» победила по спискам в 13 из 16 региональных кампаниях, а с учетом одномандатников имеет контроль в парламентах всех 16 регионов. Также партия властии сохранила контроль во всех гордумах.

В России 9 сентября завершился Единый день голосования. В 80 регионах прошло более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей были включены около 65 млн человек.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, единороссы почти во всех регионах завоевали большинство в местных парламентах и провели в губернаторы своих кандидатов. Исключениями оказались несколько регионов, где неплохо выступили КПРФ и ЛДПР.