Турчак заявил о готовности работать с конструктивными политическими силами

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, говоря об итогах выборов в Иркутской области, заявил, что партия готова работать со всеми конструктивными политическими силами.

На брифинге, посвященном итогам Единого дня голосования, Турчак констатировал, что в Иркутской области, которую возглавляет губернатор-коммунист, партия столкнулась с мощным и открытым противодействием со стороны администрации региона.

«Тем не менее, по одномандатным округам кандидаты от «Единой России» смогли взять девять мандатов, так же, как и КПРФ», – приводит пресс-служба «Единой России» слова Турчака.

«При этом, в Иркутской области мы уже фиксируем обращения к нашей партии от других победителей с предложениями о взаимодействии и о создании коалиции с нашей фракцией. Мы, безусловно, готовы работать со всеми конструктивными силами в регионе», – добавил Турчак.

По его словам, на территориях, где единороссы не смогли выйти на первое место, «это серьезный повод провести работу над ошибками».

Турчак также заявил, что «Единая Россия» сделает все для победы своих кандидатов во втором туре губернаторских выборов.

«Безусловно, все четыре кандидата были выдвинуты партией «Единая Россия», поэтому и наши отделения, и наши представители, которые входили в региональные избирательные штабы по выборам высших должностных лиц, будут принимать активное участие во втором туре», – сказал он.

По его словам, соответствующая работа штабов сейчас идет во всех регионах. «Мы сделаем все для того, чтобы наши кандидаты, прошедшие во второй тур, получили победу», – заключил Турчак.

По итогам Единого дня голосования второй тур выборов губернаторов пройдет в четырех российских регионах: Приморском и Хабаровском краях, Республике Хакасии и Владимировской области.

Единый день голосования прошел 9 сентября 2018 года. Он завершил 84 избирательные кампании в 52 субъектах России. В 26 регионах в Единый день голосования прошли выборы высших должностных лиц, в 16 – депутатов Законодательных собраний, в 12 – депутатов административных центров, в 8 – выборы глав административных центров, а также 15 кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещено 23,1 тыс. мандатов. Также прошли досрочные выборы семи депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.

«Единая Россия» победила по спискам в 13 из 16 кампаний, а с учетом одномандатников имеет контроль во всех 16 регионах, в том числе в Иркутской области. На выборах в гордумы 10 из 12 городов партия одержала чистую победу, но с учетом списков и одномандатников будет иметь контроль над всеми заксобраниями. Средний процент голосов, набранный «Единой Россией» на выборах в законодательные собрания – 49,88%, вместе с одномандатниками – более 60%.