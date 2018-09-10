Замглавы ЦИК назвал результаты «Единой России» «несомненной победой»

Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев расценил как «несомненную победу» продемонстрированные партией «Единая Россия» результаты в единый день голосования, прошедший 9 сентября.

«Безусловно, если говорить о победителе в этой избирательной гонке, то, конечно, это партия «Единая России», потому что 60% мандатов позволяют ей почти во всех субъектах Российской Федерации – в законодательных собраниях и представительных органах столиц субъектов РФ – сформировать свое устойчивое большинство. Это, конечно, несомненная победа данной партии», – сказал он в понедельник в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

Партия выиграла по спискам в 13 из 16 избирательных кампаний, а с учетом одномандатников имеет контроль во всех 16 регионах. На выборах в городские парламенты 10 из 12 городов ЕР одержала чистую победу, но с учетом списков и одномандатников получила контроль над всеми заксобраниями.

В среднем «Единая Россия» на выборах законодательные собрания набрала 49,88% голосов, учитывая одномандатников – свыше 60%.