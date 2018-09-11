Массовое ДТП произошло на юге Москвы

На юге Москвы столкнулись рейсовый автобус, пять легковых автомобилей и два грузовика; один человек погиб, пятеро ранены, сообщили в экстренных службах столицы.

Инцидент произошел около дома № 100 на Варшавском шоссе в столице, по направлению в сторону Московской области, передает РИА «Новости».

В результате аварии пострадали шесть человек, один из них погиб, пятеро госпитализированы. Движение в этом районе затруднено.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее на МКАД столкнулись шесть легковых автомобилей.