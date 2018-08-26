На МКАД столкнулись шесть легковых авто

Дорожно-транспортное происшествие случилось на внешней стороне МКАД на северо-западе Москвы, столкнулись шесть легковых автомобилей, в результате чего пострадал ребенок, сообщил представитель экстренных служб столицы.

Источник РИА «Новости» уточнил, что столкновение произошло на 66-м километре внешней стороны МКАД перед въездом на Спасский мост.

В результате аварии пострадал ребенок 2009 года рождения, еще несколько человек осматривают врачи скорой помощи.

Обстоятельства ДТП выясняются.

В июле в ночной аварии на МКАД погибли два человека.