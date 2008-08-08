Убийцу Немцова перевели в другую колонию

Заур Дадаев, отбывающий наказание за убийство политика Бориса Немцова, переведен в ангарскую ИК-2 как злостный нарушитель порядка, сообщила руководитель пресс-службы ГУ ФСИН России по Иркутской области Ольга Хинданова.

Она сообщила РИА «Новости», что Дадаев, находясь в одном из отрядов ИК-3, неоднократно нарушал режим содержания.

Хинданова уточнила, что по закону заключенный может находиться там сроком до одного года.

В конце июля Дадаев объявил голодовку. В январе Дадаев, в прошлом боец батальона «Север», был этапирован в колонию для бывших силовиков в Иркутске.

Московский окружной военный суд приговорил Дадаева, признанного виновным в убийстве Немцова, к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Соучастники Дадаева получили от 11 до 19 лет колонии.