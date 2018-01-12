Адвокат заявила о переводе осужденного за убийство Немцова в колонию для силовиков

Осужденный за убийство политика Бориса Немцова бывший боец батальона «Север» Заур Дадаев этапирован в колонию для бывших силовиков в Иркутске, сообщила адвокат Роза Магомедова.

«Он будет отбывать наказание в иркутской колонии №3, там содержатся бывшие сотрудники правоохранительных органов», – передает РИА «Новости» слова Магомедовой.

Она рассказала также, что еще один из пяти осужденных будет отбывать наказание в Кировской области, судьба остальных пока неизвестна.

Напомним, Немцова застрелили 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Он похоронен на Троекуровском кладбище.

Московский окружной военный суд приговорил Заура Дадаева, признанного виновным в убийстве политика Бориса Немцова, к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Соучастники Дадаева получили от 11 до 19 лет колонии.