Мосгоризбирком объявил о победе Собянина на выборах мэра столицы

Сергей Собянин набирает 70,14% голосов на выборах мэра Москвы по итогам обработки 99,87% протоколов, следует из данных Мосгоризбиркома.

«Собянин набрал 70,14% (голосов), но ничего не поменяется, может быть, на сотые доли (результат) увеличится максимум», – сказал ТАСС глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

Сам Собянин уже объявил о своей победе на выборах 9 сентября. «Избирательные участки закрыты. Идет подсчет голосов. Опубликованы данные exit poll. Спасибо за поддержку, друзья! Это наша общая победа», – заявил он.

Собянин заявил, что в ближайшие пять лет намерен развивать общественный транспорт, образование, здравоохранение и благоустройство, «раскрутить реновацию».

Градоначальник также отметил, что по закону больше не сможет избираться мэром Москвы, поэтому нельзя «почивать на лаврах спокойно, доживая последний срок», нужно «пахать больше, чем предыдущие (годы), сделать гораздо больше, чем за предыдущие пять лет».

Президент России Владимир Путин также поздравил Сергея Собянина с победой на выборах столичного мэра.

Явка на выборах мэра Москвы составила 30,86%.

В России 9 сентября завершился единый день голосования. В 80 регионах прошло более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей были включены около 65 млн человек.