Владелец «Механика Погодина» через месяц после задержания обратился к Порошенко

Владелец заблокированного в украинском Херсоне российского судна – компания «В.Ф. Танкер» – попросила президента Украины Петра Порошенко вмешаться в ситуацию.

Обращение в адрес президента Украины Петра Порошенко направило ООО «В.Ф. Танкер». По мнению представителей компании-владельца, он «должен вмешаться в ситуацию с удержанием в порту Херсон российского танкера «Механик Погодин» и способствовать принятию справедливого решения об освобождении судна, чтобы подтвердить готовность Украины обеспечить права для партнерских иностранных компаний», говорится в релизе «В.Ф. Танкер», который приводит ТАСС.

Напомним, судно «Механик Погодин» было заблокировано украинской стороной в порту Херсона 10 августа, и с тех пор его экипажу пришлось отбить уже три попытки представителей Украины незаконно проникнуть на борт. «Механик Погодин» также пытались полностью обесточить в порту Херсона.

1 сентября собственник судна подал в суд иск о взыскании убытков, исчисляемых сотнями тысяч долларов, за незаконное удержание «Механика Погодина».