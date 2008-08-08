Названы дата и место прощания с Александром Захарченко

Исполняющий обязанности главы провозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Трапезников назвал дату и место прощания с главой ДНР Александром Захарченко, который погиб в результате теракта в Донецке.

Трапезников сообщил, что церемония прощание пройдет в здании Донецкого театра оперы и балета, передает ТАСС.

«Похороны и прощание планируются на 2 сентября», – уточнил и.о. главы ДНР.

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб в эту пятницу в результате теракта в центре Донецка. Москва обвинила в убийстве главы ДНР киевский режим. Подозреваемые в убийстве Захарченко задержаны, они подтвердили причастность Киева к теракту в Донецке.