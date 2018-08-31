Россия призвала ОБСЕ дать оценку в связи с убийством Захарченко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала ОБСЕ дать оценку в связи с убийством в Донецке главы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко.

По словам дипломата, реакция от зарубежных коллег уже поступает. «Я бы оценила их состояние как близкое к шоку», – заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 24», отметив, что все происходящее на Украине не может не шокировать международное сообщество..

«Думаю, в ближайшее время мы услышим их оценки», – сказала российский дипломат, уточнив, что «в первую очередь речь идет об ОБСЕ, которая вовлечена в то, что происходит в этом регионе», передает ТАСС.

В МИД России призвали международное сообщество оказать влияние, чтобы расследование было «транспарентным, настоящим, открытым, оперативным».

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб в эту пятницу после взрыва в кафе «Сепар». Москва заявила, что за убийством главы ДНР стоит киевский режим.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие последствия убийство Захарченко будет иметь для существования ДНР.