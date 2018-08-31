Названа дата ракетных стрельб ВМФ в Средиземном море

Ракетные стрельбы в рамках масштабных учений группировки сил Военно-морского флота, которые пройдут в Средиземном море с 1 по 8 сентября, начнутся с 3 сентября, такие данные приводятся в системе извещений для пилотов авиации НОТАМ.

«Учения ВМФ России (практические ракетные стрельбы) будут проводиться с 3 по 8 сентября», – передает ТАСС текст опубликованного в пятницу извещения.

Напомним, Минобороны анонсировало проведение масштабных учений ВМФ и ВКС в Средиземном море, подчеркнув, что районы проведения маневров будут объявлены опасными для судоходства и полетов. Во время учений, которые пройдут с 1 по 8 сентября, будут проведены практические ракетные и артиллерийские стрельбы.

Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя «бурную» реакцию Запада на предстоящие учения, заявил, что любое государство имеет право проводить маневры в соответствии с международным правом.