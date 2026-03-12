СК установил, что теракт в «Крокусе» организован в интересах Украины

Tекст: Вера Басилая

По словам Петренко, СКР достоверно установил, что теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» совершен в интересах действующего руководства Украины, передает ТАСС.

Она также добавила, что преступление было спланировано и совершено с целью дестабилизации политической ситуации в России.

Петренко также напомнила, что некоторые обвиняемые планировали подрыв развлекательного комплекса в Каспийске в Дагестане, однако сотрудникам правоохранительных органов удалось предотвратить это преступление.

В то же время СК сообщил РИА «Новости», что российские следователи активно взаимодействуют с правоохранительными органами других стран для поиска причастных к теракту в «Крокус Сити Холле». Следственные органы реализуют комплекс мероприятий, направленных на определение местонахождения фигурантов, и продолжают международное сотрудничество по этому делу.

Директор ФСБ Александр Бортников заявил о непосредственном отношении военной разведки Украины к трагедии в «Крокусе».

Фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холл» получили сроки от 19 лет 11 месяцев до пожизненного, при этом 15 из них получили максимальное наказание.

Второй Западный окружной военный суд удовлетворил все 27 гражданских исков, связанных с уголовным делом о теракте в «Крокусе».