Захарова отреагировала на «пост отчаяния» Ходорковского

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что не давала согласия на публикацию своей переписки с ЦУР бизнесмену Михаилу Ходорковскому, она сочла, что информация была обнародована от отчаяния.

Захарова считает, что за бизнесмена «пишет какая-то адская бригада», а переписка с представителем «Центра управления расследованиями» (ЦУР) должна была выступить неким разоблачением.

«На публикацию переписки я согласия не давала. Честно говоря, даже не стала искать ее и перепроверять, так как не поняла сути их ко мне претензий. Но ребята пошли так далеко, что уже не мелочатся. Хотя ЦУР обращался ко мне в том числе и с личными и конфиденциальными просьбами, подчеркивая, что не хотели бы огласки», – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Кроме того, «Ходорковский» (или аффилированные с ним люди), по словам дипломата, оплатили только два гроба.

«Расходы на транспортировку ими не оплачивались, хотя заявлялось обратное. Общие затраты ориентировочно составили 20 тысяч долларов, этими ребятами оплачено 3 тысячи евро. Я так и не поняла, что этим скриншотом они хотели сказать. От отчаяния опубликовали, видимо, потому что уже совсем их в угол загнали с их махинациями», – отметила Захарова.

Она подчеркнула, что свобода имеет много проявлений. Одно из них, по ее мнению, способность признавать свои ошибки.

Ранее спонсор ЦУР Михаил Ходорковский опубликовал переписку Захаровой с главой ЦУР Андреем Коняхиным.

Напомним, 30 июля Кирилл Радченко, Орхан Джемаль и Александр Расторгуев были убиты в ЦАР, где они снимали кино по заказу проекта Ходорковского «Центр управления расследованиями».