Ходорковский обнародовал переписку с Захаровой о погибших журналистах

Спонсор «Центра управления расследованиями» (ЦУР) Михаил Ходорковский отреагировал на заявление официального представителя МИДа Марии Захаровой.

Ходорковский в своем Telegram-канале опубликовал скриншот своей переписки с главой ЦУР Андреем Конихиным. Согласно изображению, Конихин прислал Ходорковкому переписку с Захаровой, в которой он спрашивает, можно ли оплатить транспортировку тел погибших журналистов в Россию. Захарова в ответ пообещала передать его контакты посольству России в ЦАР.

Конихин также написал Ходорковскому, что посольство в ЦАР якобы попросило «срочно оплатить французские гробы, которые они взяли в рассрочку».

Ранее в четверг Захарова заявила, что «устала от вранья со стороны ЦУР и его спонсоров». По ее словам, сторона Ходорковского возвратила деньги за два гроба, предоставленные посольством Франции, а транспортировку тел оплатил «не Ходорковский и не его структуры», а посольство России.

Напомним, 30 июля Кирилл Радченко, Орхан Джемаль и Александр Расторгуев были убиты в ЦАР, где они снимали кино по заказу проекта Ходорковского «Центр управления расследованиями».