Роскосмос раскрыл план действий по пробоине в «Союзе»

Российские специалисты изучают вопрос, как наложить второй слой герметика на пробоину в «Союзе» поверх первой заплаты, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

«По технологии на ту заплату, которая есть, хотят наложить второй слой. С учетом того, каким получился первый слой герметика, сейчас думают, каким сделать второй слой», – сказал он, передает ТАСС.

Крикалев отметил, что для наиболее удобного наложения второго слоя герметика первый должен был быть плоским, однако получился вдутым, как «горб». Он уточнил, что «когда заплату накладывали на основе эпоксидной смолы, ее для надежности сделали потолще, то есть там ничего не надувается – это некий наплыв герметика с запасом».

Он отметил, что «первый слой (герметика) уже демонстрирует абсолютную герметичность. Ночью проводили тесты, наблюдали за давлением на длительном периоде времени – на данный момент давление стоит, никаких дополнительных утечек не обнаружено».

В пятницу заплату проверят на прочность, до вечера 31 августа будет принято окончательное решение по ситуации.

В четверг в МКС попал метеорит, из-за чего на станции произошла утечка воздуха из образовавшейся микротрещины в корпусе корабля «Союз МС». При этом некоторые СМИ сообщали, что после того, как российские космонавты закрыли пробоину, нанесенный на микротрещину герметик в некоторых местах начал пузыриться.

По словам источника в ракетно-космической отрасли, на низкой околоземной орбите скорость полета объектов составляет 8 км/с, поэтому даже небольшой предмет имеет большую пробивную силу, сравнимую с силой воздействия пули.