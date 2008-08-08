Силу пробития обшивки «Союза» сравнили с попаданием пули

По словам источника в ракетно-космической отрасли, на низкой околоземной орбите скорость полета объектов составляет 8 км/с, поэтому даже небольшой предмет имеет большую пробивную силу, сравнимую с силой воздействия пули.

По словам источника, специальная комиссия по изучению появления микротрещины на космическом корабле «Союз МС-09» рассматривает разные версии ее возникновения, но в приоритете находится внешнее воздействие, передает РИА «Новости».

«Специальная комиссия разбирается, изучает, в первую очередь, фото и видеоматериалы, сделанные экипажем на борту станции. Пока до конца не понятно был это микрометеорит, космический мусор или какой-то производственный брак. Рассматриваются все версии», – сказал источник, выразив уверенность в том, что «комиссия разберется» в причинах произошедшего.

При этом он подчеркнул, что при испытаниях на герметичность корабля на Земле и в течение двух месяцев его пребывания на орбите никаких проблем с герметичностью выявлено не было.

«В этой связи приоритетными все же считаются версии о внешнем воздействии на обшивку корабля», – сказал источник, не уточнив, какие версии внутреннего воздействия на обшивку российского космического корабля рассматривала комиссия.

Ранее источник оценил необходимость эвакуации МКС из-за пробоины в обшивке «Союза».