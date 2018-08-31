Оценена необходимость эвакуации МКС из-за пробоины в «Союзе»

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31 августа, пятница  |  Последнее обновление — 09:34  |  vz.ru
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Зачем российский бизнес несет деньги на Украину

Украина по-прежнему зависит от российских денегФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Пять лет радикальных попыток Киева разорвать любые связи с Россией, как оказалось, принесли не слишком большой результат – по крайней мере в экономике. Москва остается для Украины крупнейшим инвестором и крупнейшим торговым партнером. Какие именно структуры решаются вкладывать свои деньги в экономику государства, чье руководство называет Россию «страной-агрессором»? И зачем они это делают? Подробности...
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США выбрали следующего президента Украины

На прошлой неделе Тимошенко встретилась в Киеве с советником президента США Джоном БолтономФото: instagram.com/yulia_tymoshenko
Борьба за власть на Украине вступает в острую фазу – до президентских выборов осталось семь месяцев. В четверг Юлия Тимошенко объявила не только о своем выдвижении в президенты (в чем и так никто не сомневался), но и том, что не будет ни с кем блокироваться. Сможет ли политик с самым большим рейтингом на Украине выиграть выборы – или власть снова ускользнет из ее рук? И что с этого России? Подробности...
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Ушел главный певец советской империи

Кобзон не побоялся поддержать Лужкова во время его опалы. Просто из дружеских чувствФото: Михаил Галустов/ТАСС
Он пел Сталину, Хрущеву, Брежневу, воинам-афганцам и ликвидаторам-чернобыльцам. Дружил с авторитетными бизнесменами лихих 90-х, получил пистолет из рук Басаева, спасал заложников и едва ли не первым удостоился персональных американских санкций. Иосиф Кобзон был главным голосом Советского Союза. И Союз жив, пока живы люди, слушавшие в детстве Кобзона. Подробности...
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Как сирийская армия будет освобождать Идлиб

За годы войны Идлиб стал заповедником разномастных вооруженных группировокФото: Nasser Nouri/Xinhua/Global Look Press
Идлиб был слишком крупной и слишком сложной целью для правительственных сил Сирии, поэтому освобождение этой провинции постоянно откладывалось «на потом». За годы войны она превратилась в «заповедник гоблинов» – разномастных банд, съезжавшихся туда со всей страны. Но теперь час Идлиба пробил: армия возвращается в «заповедник», чтобы завершить свою войну. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Возмущения в адрес Путина выглядят поразительно инфантильными

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Оказалось, что множество взрослых, образованных и неглупых людей на полном серьезе ждали от президента заявления, что повышение пенсионного возраста отменяется и все останется как есть. Подробности...
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Пионер цветной фотографии, о котором мы должны знать по умолчанию

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
К этим снимкам более чем вековой давности очень легко применить заезженное выражение «Россия, которую мы потеряли», но дело все же не только в ностальгии. Родиноведение, о котором мечтал пионер русской цветной фотографии Прокудин-Горский, получило неожиданное историческое измерение. Подробности...

Не боялся ни санкций, ни обстрелов

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
У Стивена Кинга в «Бесплодных землях» есть очень подробное описание того, как рушится один из лучей, на которых держится мир. Вот Кобзон и был одним из этих лучей. Подробности...
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    Заявление Путина по пенсионным изменениям

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      В Москве умер певец и политик Иосиф Кобзон

      На 81-м году жизни умер народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон. Последние 13 лет он боролся с раком. В СМИ регулярно сообщалось об ухудшении состояния артиста, в июле он был переведен в реанимацию и подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легких
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      Путин провел выходные на Енисее с Шойгу и Бортниковым

      Путин провел выходные на Енисее в Туве с Шойгу и Бортниковым. Как рассказал его пресс-секретарь Песков, президент «походил по горам, полюбовался красотами». В течение двух дней его также сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол
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      «Калашников» показал наш ответ электромобилю Илона Маска

      Концерн «Калашников» представил на форуме «Армия-2018» электрический концепт-кар CV-1 на базе советского «Ижа». Внешний вид этого вероятного конкурента Tesla вызвал неоднозначную реакцию в Сети
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
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        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
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        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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          Оценена необходимость эвакуации МКС из-за пробоины в «Союзе»

          31 августа 2018, 07:30

          Текст: Антон Никитин

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          По словам источника в ракетно-космической отрасли, в эвакуации Международной космической станции из-за пробоины в обшивке российского «Союза» «нет необходимости», как и в отправке на орбиту нового пилотируемого корабля.

          По словам источника, такие вопросы не обсуждаются, «поскольку в них нет необходимости», так как «жизни экипажа ничего не угрожает», передает РИА «Новости».

          Он утверждает, что для обеспечения безопасности достаточно тех мер, которые приняты на сегодняшний момент – закрытие отверстия специальным герметиком.

          «Дальнейшие мероприятия находятся в стадии выработки специальной комиссии», – сказал источник.

          Ранее российский Центр управления полетами (ЦУП) рекомендовал космонавтам Олегу Артемьеву и Сергею Прокопьеву перестать повышать давление на Международной космической станции (МКС) после герметизации пробоины на корабле «Союз МС-09», передает ТАСС.

          Спустя несколько минут Прокопьев ответил, что «закончил наддув», при этом давление на станции составило 750 мм ртутного столба. После этого космонавт добавил, что консистенция клея, которым заделывали пробоину, «уже схватилась».

          Накануне серьезность ситуации с пробоиной в обшивке корабля «Союз» оценили в НАСА.


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