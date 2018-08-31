Оценена необходимость эвакуации МКС из-за пробоины в «Союзе»

По словам источника в ракетно-космической отрасли, в эвакуации Международной космической станции из-за пробоины в обшивке российского «Союза» «нет необходимости», как и в отправке на орбиту нового пилотируемого корабля.

По словам источника, такие вопросы не обсуждаются, «поскольку в них нет необходимости», так как «жизни экипажа ничего не угрожает», передает РИА «Новости».

Он утверждает, что для обеспечения безопасности достаточно тех мер, которые приняты на сегодняшний момент – закрытие отверстия специальным герметиком.

«Дальнейшие мероприятия находятся в стадии выработки специальной комиссии», – сказал источник.

Ранее российский Центр управления полетами (ЦУП) рекомендовал космонавтам Олегу Артемьеву и Сергею Прокопьеву перестать повышать давление на Международной космической станции (МКС) после герметизации пробоины на корабле «Союз МС-09», передает ТАСС.

Спустя несколько минут Прокопьев ответил, что «закончил наддув», при этом давление на станции составило 750 мм ртутного столба. После этого космонавт добавил, что консистенция клея, которым заделывали пробоину, «уже схватилась».

Накануне серьезность ситуации с пробоиной в обшивке корабля «Союз» оценили в НАСА.