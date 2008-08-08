Самолет МС-21-300 впервые сел в темноте

Опытный самолет МС-21-300 выполнил посадку в темное время суток во время испытаний на аэродроме Летно-исследовательского института им. М. Громова.

«В ходе полета проверено функционирование оборудования навигации и посадки, а также внешнего светотехнического оборудования», – сообщили в пресс-службе Минпромторга.

В министерстве отметили, что самолет также выполнил проходы над взлетно-посадочной полосой на различных высотах для инструментального тестирования систем. Машина полностью выполнила полетное задание.

«Все системы работали нормально», – уточнили в Минпромторге.

В летных испытаниях участвуют два опытных самолета МС-21-300, еще один находится на статических испытаниях в ЦАГИ.

По информации министерства, сейчас строятся еще три опытных самолета МС-21-300: два из них также будут проходить летные испытания, а один направится в ЦАГИ.

В июле сообщалось, что второй самолет МС-21-300, который присоединился к программе летных испытаний 12 мая, проходит заводские доводочные испытания в новой окраске. Видео первого полета самолета появилось в Сети.

Постройка второго образца российского пассажирского самолета МС-21-300 завершилась в марте.