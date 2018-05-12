Состоялся первый полет второго самолета МС-21-300

Второй самолет МС-21-300 присоединился к программе летных испытаний; первый полет состоялся на аэродроме Иркутского авиационного завода, сообщили в Министерства промышленности и торговли России.

Отмечается, что «при постройке новой машины учтены результаты летных испытаний первого опытного самолета», передает РИА «Новости».

Продолжительность полета составила 1 час 7 минут. Он проходил на высоте до 3 тыс. метров при скорости до 400 км/час. Площадкой для первого полета стал аэродром ЛИИ им. М. М. Громова.

Программа полета включала проверку самолета на устойчивость и управляемость при различной конфигурации крыла с уборкой и выпуском шасси, а также проверку работоспособности бортового оборудования.

Исполняющий обязанности министра промышленности и торговли России Денис Мантуров отметил, что «полет второго самолета – это значимое событие, которое обеспечит своевременное проведение летных сертификационных испытаний», передает ТАСС.

Он рассказал также, что на Иркутском авиационном заводе идет постройка еще трех опытных машин, «ведется активная подготовка к развертыванию серийного производства нового авиалайнера».

Напомним, в конце марта сообщалось, что в России завершилась постройка второго образца российского пассажирского самолета МС-21-300.

В апреле стало известно, что МС-21-300 планируют презентовать на международной арене осенью 2018 года на авиасалоне в Юго-Восточной Азии.