МС-21 решили презентовать на международной арене

Российский самолет МС-21 планируют презентовать на международной арене осенью 2018 года, предположительно, на авиасалоне в Юго-Восточной Азии, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«К концу года, скорее всего это будет Юго-Восточная Азия, осенью. Я не помню конкретно месяц и даты, но скорее это октябрь-ноябрь», – передает ТАСС ответ Мантурова на вопрос о презентации МС-21 на международной арене.

Напомним, в конце марта сообщалось, что в России завершилась постройка второго образца российского пассажирского самолета МС-21-300, который будет использоваться в летных испытаниях.