В Сети появилось видео первого полета второго МС-21

В Сеть выложен ролик, на котором запечатлен первый полет второго самолета МС-21-300, состоявшийся в субботу.

Видео приводит РЕН ТВ.

Напомним, 12 мая второй самолет МС-21-300 присоединился к программе летных испытаний.