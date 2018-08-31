СБУ заявила о поимке «вмешивавшихся в выборы» пророссийских агитаторов

СБУ заявила о пресечении в Днепропетровской области деятельности группы «агитаторов», которых российские спецслужбы якобы привлекли к подготовке «вмешательства» в выборы президента Украины.

«Правоохранители установили, что российские спецслужбы привлекли к «сотрудничеству» жителей Днепра, Кривого Рога и Никополя, которые являются администраторами групп в социальных сетях», – говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

В СБУ заявили, что российские спецслужбы якобы поставили этим «агентам» задание «подготовить плацдарм» для воздействия на ход президентских выборов «путем манипулирования общественным мнением интернет-пользователей».

Кроме того, «провокаторы» якобы должны были искать блогеров и активных пользователей соцсетей, которые за денежное вознаграждение публиковали бы политические новости из России, а также привлекали бы подставных лиц для регистрации сайтов в украинском сегменте интернета.

При этом в сообщение встроен видеоролик, где трое неназванных мужчин со скрытыми мозаичной графикой лицами рассказывают о том, как действовали по заданию «российских агентов».

СБУ открыто уголовное производство о совершении преступлений против основ нацбезопасности Украины, собираются доказательства для привлечения фигурантов к ответственности.

Напомни, президент Петр Порошенко в ходе 13-го совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины фактически обвинил Россию во вмешательстве в предстоящие президентские выборы.