Украина провела стрельбы в Черном море

Украинские военные проводят стрельбы в рамках совместных командно-штабных учений «Шторм 18», предполагающих отработку действий в ходе «обороны черноморского побережья».

«Корабельные и катерные тактические группы ВМС ВС Украины выполнили боевые стрельбы по морским, воздушным и береговым целям, провели минно-заградительные и поисково-спасательные действия, охрану и оборону пунктов базирования», – говорится в сообщении ВМС Украины в Facebook.

Также сообщается, что украинские морские пехотинцы отработали высадку тактического десанта и провели противодесантные действия.

В учениях была задействована и авиация, которая совершила воздушную разведку, полеты на уничтожение объектов, а также отражала удары средств воздушного нападения.

Совместные командно-штабные учения командования военно-морских сил вооруженных сил Украины «Шторм-2018» начались 28 августа.

В среду командующий ВМС ВС страны Игорь Воронченко сообщал о планах увеличить корабельную группировку, морскую пехоту и артиллерию на азовском направлении.