Украинские политики проявили человечность в связи со смертью Кобзона

Депутат фракции Оппозиционного блока в Верховной раде Нестор Шуфрич и лидер общественного движения «Украинский выбор – Право народа» Виктор Медведчук выразили соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

«Невозможно перечислить наши любимые песни, которые навсегда останутся в нашей памяти в его исполнении. Кобзон – это целая эпоха, это целая история», – написал Шуфрич в Facebook.

Он добавил, что «когда уходят гении, остается горькое чувство пустоты». Шуфрич выразил соболезнования семье и близким Кобзона. «Глубоко скорблю со всеми, кто сегодня переживает боль от этой утраты», – добавил он.

Соболезнования в связи со смертью артиста также выразил лидер общественного движения «Украинский выбор – Право народа» Виктор Медведчук.

«Умер Иосиф Кобзон. Ушел из жизни легендарный певец, потрясающий человек, эрудит, любимец сотен миллионов людей во всех уголках земного шара, лауреат множества премий и наград, наш земляк. Закончилась целая эпоха в истории советской, российской и мировой эстрады», – написал Медведчук в Facebook.

Политик отметил, что он «был не просто почитателем таланта великого певца, а был лично знаком с ним, восхищался его умением любить жизнь, чувствовать ее дыхание, уметь помогать, сострадать, прощать... Искренне, всей душой, как дано только людям, щедро одаренным талантами».

Между тем, не у всех украинцев была такая реакция на смерть артиста. Так, в украинских СМИ появились людоедские комментарии после сообщения о смерти российского певца и политика Иосифа Кобзона.