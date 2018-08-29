Мадонна опубликовала крайне откровенное фото

Американская певица Мадонна, две недели назад отметившая 60-летний юбилей, опубликовала снимок в откровенном белье.

В Сети появилось откровенное фото певицы Мадонны: она сделала селфи в прозрачном нижнем белье и оставила хэштеги «дымчатое стекло», «изящная и сексуальная», «семья Мадонны» и другие, фото опубликовано на фан-странице певицы в Instagram.

Публикация от Queen of Pop (@queen.of_pop) 29 Авг 2018 в 12:53 PDT

Каждая обнаженная фотография Мадонны вызывает активные обсуждения в СМИ и соцсетях: одни восхищаются ее раскрепощенностью и сексуальностью, другие призывают 60-летнюю певицу перестать эпатировать публику. Ранее она уже публиковала откровенные фото и без белья.

Мадонна (настоящее имя Луиза Чикконе) – американская певица, музыкант, танцовщица, продюсер, актриса и детская писательница. Считается одной из самых влиятельных женщин-музыкантов в истории.