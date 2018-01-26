Мадонна выложила обнаженное селфи

Американская певица Мадонна опубликовала в Сети селфи, на котором обнаженная 59-летняя поп-дива прикрывается сумкой Louis Vuitton с изображением «Джоконды» Леонардо да Винчи.

«Все еще пускаю слюни по этой сумке», – написала Мадонна в Instagram.

Публикация от Madonna (@madonna) Янв 25, 2018 at 6:17 PST

Мадонна (настоящее имя Луиза Чикконе) – американская певица, автор-исполнитель, музыкант, танцовщица, продюсер, а также актриса и детская писательница. Считается самой богатой и одной из самых влиятельных женщин-музыкантов в истории.