«Аэрофлот» решил ввести плату за выбор мест в самолете

Группа «Аэрофлот» в этом и следующем годах планирует ввести ряд платных сервисов для пассажиров с целью борьбы с растущими расходами компании.

Так, плата может появиться за выбор места в салоне самолета. Кроме того, «Аэрофлот» намерен «оптимизировать» эффективность сервисов на борту, в частности, питание и дорожные наборы, передает РИА «Новости».

Помимо этого, планируется снизить число задержек рейсов, а также открыть новые маршруты, которые бы позволили привлечь трансферных пассажиров.

По итогам первого полугодия «Аэрофлот» отчитался об убытках в 5,2 млрд рублей против прибыли в 2,8 млрд рублей годом ранее. Компания объяснила такие финансовые результаты удорожанием топлива.