Трамп ввел послабления на экспорт алюминия и стали в США

Глава Белого дома Дональд Трамп разрешил ряду стран подавать заявки на дополнительные квоты на экспорт стали и алюминия в Соединенные Штаты, если на внутреннем рынке США будет ощущаться нехватка американской стали, сообщило министерство торговли США.

По словам министра торговли США Уилбура Росса, это решение Трампа дает ведомству возможность «делать послабление на квоты» подобно уже имеющейся возможности делать исключения в установленных тарифах, передает ТАСС.

Напомним, в марте Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия в США. В августе Вашингтон увеличил пошлины на сталь и алюминий из Турции, а с 1 июня – на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики. Ранее пошлины на сталь и алюминий были введены против Китая и России.