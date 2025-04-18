Австралийского наемника ВСУ задержали в ЛНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Луганской народной республике совместно с УФСБ по Московскому военному округу задержали наемника из Австралии, который воевал в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

В УФСБ сообщили, что австралиец отправился на Украину добровольно «с целью получения материального вознаграждения» и заключил контракт с министерством обороны Украины.

Этот австралийский гражданин служил в 66-й отдельной механизированной бригаде украинских войск, после прохождения специальной военной подготовки. Он участвовал в боевых действиях на территории Луганской и Донецкой народных республик. В данной связи его действия квалифицированы как противоправные, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях. В УФСБ отметили, что его действия были пресечены, в настоящее время продолжается расследование.

Как писала газета ВЗГЛЯД, австралийский наемник Дженкинс поехал на Украину из-за пропаганды в местных СМИ. Австралия подтвердила нахождение Дженкинса под стражей в России. Российского посла вызвали в МИД Австралии из-за захвата Дженкинса в плен.