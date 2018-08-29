Губернаторы оценили идеи Путина по смягчению пенсионных изменений

Главы российских регионов поддержали предложения президента по изменению пенсионной системы.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников считает, что президент страны сделал заявление «оптимально и своевременно». «Я очень рад, что предложения вологжан были услышаны», – сказал он, передает ТАСС.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам обращения президента поручил комитету по социальной защите населения подготовить поправки в Социальный кодекс Ленинградской области, который действует в регионе с начала 2018 года.

«Поправки коснутся положений о предоставлении льгот не по факту выхода на пенсию, а по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Вознаграждение, полагающееся обладателям знака «За заслуги перед Ленинградской областью», также будет выплачиваться без привязки к выходу на пенсию, а по достижении указанного возраста», – сообщили в пресс-службе правительства региона.

В среду Путин в телеобращении к россиянам предложил шесть способов смягчения пенсионных изменений. Среди прочего, он предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60, а не 63 лет.

В июле Госдума приступила к обсуждению законопроекта об изменениях в пенсионной системе и одобрила его в первом чтении. Проект закона предполагал увеличение возраста выхода на пенсию в России с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин.