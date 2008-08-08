Путин ответил на альтернативные предложения изменений пенсионной системы

Президент Владимир Путин в ходе телеобращения к российским гражданам по поводу изменений пенсионной системы заявил, что правительство рассматривало множество альтернатив повышению пенсионного возраста, но ни одна из них не обеспечивала устойчивости всей системы.

Президент отметил, что перед принятием решения о повышении пенсионного возраста правительство рассматривало множество других вариантов для обеспечения устойчивости пенсионной системы. Однако, по словам Путина, все предложенные альтернативы «ничего кардинально не решают».

«В лучшем случае просто латают дыры. Или, того хуже, несут разрушительные последствия для экономики страны в целом», – отметил президент, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какие варианты предлагались на рассмотрение.

Прогрессивная шкала подоходного налога

Введение прогрессивного налогообложения доходов физических лиц часто называлось в качестве меры, которой можно было бы дополнить начатую перенастройку пенсионной системы с точки зрения социальной справедливости.

В частности, в 2017 и 2018 годах в Госдуме неоднократно были заявлены законопроекты о переходе к прогрессивной шкале НДФЛ. Однако если в прошлом году комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал отклонить эти проекты, то в этом году комитет одобрил предложение КПРФ установить ставку НДФЛ в размере 5% для лиц с доходами менее 100 тыс. рублей в год, а для самых богатых, имеющих доходы от 10 млн в год, установить минимальный размер налога в 1,642 млн плюс 25% от суммы доходов, превышающей 10 млн. Впрочем, правительство отказалось рассматривать данный законопроект.

В рамках телеобращения Путин подчеркнул, что «по оценкам Минфина, применение повышенной ставки налога, к примеру, в 20% к высоким доходам, может дать, и то не наверняка, порядка 75-120 млрд рублей в год». Этих средств, по словам президента, в лучшем случае хватит на шесть дней, поскольку «ежедневная потребность на выплату пенсий в России составляет 20 млрд рублей».

Продажа части госсобствености

В ходе обсуждения изменений пенсионной системы не редко поступали предложения продать часть госсобственности, а вырученные средства направить на выплату пенсий. В частности, представители партии КПРФ выступали с предложениями продать здания Пенсионного фонда. Впрочем, уже тогда эксперты отмечали, что средств от продажи этих зданий надолго не хватит.

«Не буду говорить фамилии, но господа из КПРФ, когда с ними лично беседуешь, говорят: «Вы же понимаете, сколько стоят здания Пенсионного фонда?», а я отвечаю: «Ну, несколько миллиардов. Зачем вы говорите, что если их продать, то можно покрыть триллионный дефицит?» – рассказал профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.

Об этом же заявил в ходе телеобращения и Владимир Путин. «По оценкам, общая стоимость этих объектов – 120 млрд рублей. Но даже если мы все их продадим, а деньги направим на пенсии, сможем выплачивать их также порядка шести дней. Это тоже не выход», – заявил президент.

Дополнительные налоги для нефтегазовых компаний

В течение последних нескольких лет в России проводится реформа налогообложения в нефтяной сфере. Президент Владимир Путин 3 августа подписал пакет предложенных правительством законов о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли, который позволит бюджету получить дополнительные средства. По данным экспертов, налоговый маневр принесет бюджету дополнительно 1,3-1,6 трлн рублей.

Кроме того звучат предложения об изъятии сверхдоходов у ряда крупных компаний, в том числе топливно-энергетического комплекса.

Однако в ходе телеобращения Путин подчеркнул, что в случае направления этих средств на выплаты пенсий, денег хватит «максимум на пару месяцев». При этом, по словам президента, в этом случае правительство поставит «всю пенсионную систему страны в крайне уязвимое положение, в зависимость от перепада цен на мировых рынках углеводородов».

В ходе телеобращения Путин призвал россиян с пониманием отнестись к пенсионным изменениям. Путин в очередной раз подчеркнул, что тенденции, сложившиеся сейчас в сфере демографического развития и на рынке труда, объективный анализ ситуации показывают, что «тянуть дальше нельзя». «Но наши решения должны быть справедливыми, взвешенными, обязательно учитывающими интересы людей», – добавил он.